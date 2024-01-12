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Пятница, 12 января 2024, 15:47 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Томске школьного учителя задержали за надругательство над учеником

Учитель одной из школ Томска стал фигурантом дела о надругательстве над учеником. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Расследование проводится по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), отметили в ведомстве, передает ТАСС. Подозреваемого задержали.

Ранее в соцсетях сообщалось, что в одной из томских школ учитель физкультуры домогался ученика.

Томск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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