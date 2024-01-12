Арестованный СБУ за критику Зеленского американский блогер умер в украинской тюрьме

Журналист Кит Кларенберг из проекта The Grayzone и известный телеведущий Такер Карлсон в пятницу, 12 января сообщили, что арестованный Службой безопасности Украины (СБУ) за «оправдание российской агрессии против Украины» американский блогер Гонсало Лира умер в тюрьме, – передают СМИ.

Журналист Кит Кларенберг из проекта The Grayzone заявил: «Сегодня стало известно, что Лира умер в украинском СИЗО. Подтверждено его семьей. Я не соглашался с ним практически во всем. Однако он не должен был умереть в украинской тюрьме».

В свою очередь, американский телеведущий Такер Карлсон также подтвердил смерть Гонсало Лиры, написал в соцсети Х (экс-Twitter): «Гонсало Лира-старший рассказал, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, в которой он находился из-за критики правительств Зеленского и Байдена. Несмотря на американское гражданство Лиры, администрация США явно поддерживала его заключение и пытки».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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