Пожар на петербургском складе Wildberries разросся до 50 000 кв. м

Площадь возгорания на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тыс. кв. м. Маркетплейс пообещал клиентам вернуть деньги за утраченные при пожаре товары.

Пожару в Пушкинском районе присвоили четвертый ранг сложности.

«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники», – рассказали в пресс-службе МЧС России.

Компания Wildberries пообещала выплатить компенсацию продавцам за поврежденные или утраченные товары, а покупателям – вернуть деньги за товар, который они не получат.

«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», – говорится в телеграм-канале Wildberries.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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