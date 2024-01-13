Пожар на петербургском складе Wildberries разросся до 50 000 кв. м

Площадь возгорания на складе компании Wildberries в Санкт-Петербурге увеличилась до 50 тыс. кв. м. Маркетплейс пообещал клиентам вернуть деньги за утраченные при пожаре товары.
Пожару в Пушкинском районе присвоили четвертый ранг сложности.
«Площадь пожара в складском комплексе составляет 50 000 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации привлечено порядка 270 человек и 57 единиц техники», – рассказали в пресс-службе МЧС России.
Компания Wildberries пообещала выплатить компенсацию продавцам за поврежденные или утраченные товары, а покупателям – вернуть деньги за товар, который они не получат.
«Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса. Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары», – говорится в телеграм-канале Wildberries.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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