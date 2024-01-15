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Понедельник, 15 января 2024, 17:36 мск

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Жительницу Удмуртии обвинили в госизмене

Жительница Удмуртии вступила в украинскую террористическую организацию. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Причастность к террористической деятельности жительницы Ижевска установили сотрудники УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками Центрального аппарата ведомства. Отмечается, что женщина вступила и по настоящее время принимала участие в деятельности одной из запрещенных в России украинских военизированных террористических организаций.

В результате злоумышленница стала фигуранткой уголовного дела по ст. 275 УК РФ (государственная измена), передает ТАСС.

«Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», – добавили в управлении.

Ижевск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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