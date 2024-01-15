В Петербурге пристава нашли мертвым у здания суда

Судебного пристава нашли мертвым у здания Василеостровского районного суда в Петербурге. Рядом с телом лежало табельное оружие, сообщил портал 78.ru.

Утром 15 января тело мужчины нашли в Василеостровском районе города. Представители экстренных служб работают на месте происшествия. В городских пабликах обсуждают, что пристав покончил с собой в здании суда, но в объединённой пресс-службе петербургских судов эту информацию опровергли.

«Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», – говорится в телеграм-канале судов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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