В Петербурге пристава нашли мертвым у здания суда

Судебного пристава нашли мертвым у здания Василеостровского районного суда в Петербурге. Рядом с телом лежало табельное оружие, сообщил портал 78.ru.
Утром 15 января тело мужчины нашли в Василеостровском районе города. Представители экстренных служб работают на месте происшествия. В городских пабликах обсуждают, что пристав покончил с собой в здании суда, но в объединённой пресс-службе петербургских судов эту информацию опровергли.
«Мужчина вышел за ворота, уйдя от камер», – говорится в телеграм-канале судов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Санкт-Петербург, Наталья Рязанова
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