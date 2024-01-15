Хуситы поразили американское судно в Красном море

Недалеко от берегов Йемена ракетой было поражено принадлежащее США торговое судно, – передает в понедельник, 15января, агентство Reuters.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, заявляет, что балкер, принадлежащий США под флагом Маршалловых островов вблизи йеменского Адена был поражен ракетой».

Ранее сегодня, в американском центральном командовании (CENTCOM) сообщили, что эсминец ВМС США Laboon сбил выпущенную с территории Йемена ракету в небе над Красным морем.

«Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении американского корабля Laboon, который вел операцию на юге Красного моря. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды истребителем США. Информации о разрушениях или пострадавших нет», – сообщили в CENTCOM.

© 2024, РИА «Новый День»

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