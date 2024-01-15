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Понедельник, 15 января 2024, 23:29 мск

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Украинские неонацисты обстреляли село в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 15 января, сообщил, что украинские террористы обстреляли село Сушаны, в результате чего в населенном пункте было нарушено энергоснабжение.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение. На месте работают экстренные и оперативные службы. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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