российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 января 2024, 23:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Над Белгородом сбит украинский беспилотник

Архив, фото: Минобороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 15 января, сообщил, что на подлете к Белгороду сбит украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,