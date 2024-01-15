Над Белгородом сбит украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 15 января, сообщил, что на подлете к Белгороду сбит украинский беспилотник. По предварительным данным, пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и повреждена хозпостройка. Информация уточняется».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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