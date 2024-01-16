Стая собак растерзала мужчину в Хабаровске

Стая бездомных собак загрызла мужчину в Хабаровске. Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Прокуратура проводит проверку по факту гибели местного жителя.

Собаки напали на мужчину ранним утром 16 января на улице Айвазовского в Индустриальном районе краевого центра. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, 38-летний мужчина скончался от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи.

Прокуратура Индустриального района начала проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности должностных лиц, ответственных за содержание и отлов безнадзорных животных. «По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения собак на мужчину. Расследование проводится по статье 293 УК РФ (халатность), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают следователи.

В ведомстве добавили, что территории района проводятся мероприятия по отлову собак.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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