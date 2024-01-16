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Вторник, 16 января 2024, 08:54 мск

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ВСУ нарастили применение западной бронетехники на Купянском направлении

Украинские войска нарастили на Купянском направлении использование бронетехники, полученной от стран Запада. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.) западной бронетехники», – написал он в своем телеграм-канале.

Так, по словам Марочко, зафиксирован незначительный рост применения немецких танков Leopard. Кроме того, отмечается двукратное увеличение на поле боя американских БМП Bradley и M113, а также шведских боевых машин пехоты CV90.

В конце прошлой недели эксперт сообщал, что ВСУ усиливают свои позиции на Сватовско-Кременском участке, стягивая бронетехнику и артиллерию в районы Макеевки, Невского и Терны.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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