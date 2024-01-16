На Камчатке случилось землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло в Усть-Камчатском районе. Эпицентр подземных толчков находился на большой глубине, и местные жители их не ощутили.

По данным Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН», утром 16 января в 31 км юго-восточнее посёлка Ключи произошло землетрясение. Очаг толчков находился на глубине 161 км.

Жители поселка Ключи и соседних поселений не ощутили сейсмособытие, сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

11 января у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Местные жители не ощутили подземные толчки.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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