В Якутии сотрудники школы для глухих детей издевались над воспитанниками

В Якутии проверяют информацию об издевательствах сотрудников спецшколы над учащимися. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«В социальных медиа сообщается о случаях издевательств над учащимися специальной школы для неслышащих детей со стороны сотрудников учреждения, – говорится в сообщении. – По данному факту следственным управлением СК России по Республике Саха (Якутия) организована доследственная проверка».

Ранее бывшие воспитанники школы пожаловались на жестокое обращение. При этом они заявили, что жалобы на одного из воспитателей поступают уже давно, однако администрация учреждения на них не реагирует.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах.

Якутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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