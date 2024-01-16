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Вторник, 16 января 2024, 13:06 мск

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9 человек получили ожоги из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде произошел прорыв трубопровода с кипятком на пересечении улиц Славянская – Студеная. В результате инцидента девять человек, в том числе два ребенка, получили ожоги. Об этом сообщает издание NewsNN со ссылкой на экстренные службы. Пострадавших доставили в больницу для осмотра.

Из-за коммунальной аварии прервана подача тепла в 20 многоквартирных домов и два социально значимых объекта. Всего без теплоснабжения остались 3 059 человек.

Специалисты уже работают над устранением аварии. Ожидается, что восстановительные работы будут завершены к 16:00.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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