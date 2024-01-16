На федеральной трассе произошла массовая авария с участием 10 грузовиков

В Татарстане в аварию попали больше 10 большегрузов и перегородили дорогу. В результате образовалась пробка. О пострадавших не сообщается.

ДТП произошло на трассе М7 «Волга», уточняет телеграм-канал «Trash116». Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, в аварию попали фуры и небольшие грузовики.

Предположительно, причиной ЧП стали плохие погодные условия, в районе метет метель, на дороге образовался гололед.

О пострадавших в ДТП на данный момент не сообщается. На месте массовой аварии образовался затор, движение затруднено.

Казань, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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