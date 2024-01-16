Уснувший пьяным в сугробе житель Кузбасса сломал фельдшеру руку

В Кемеровской области медики пытались оказать помощь жителю, который уснул пьяным на улице, но он стал вести себя агрессивно и сломал руку фельдшеру. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Инцидент произошел в городе Белово. Бригада скоро помощи доставила 26-летнего мужчину, который пьяным уснул в снегу. Во время осмотра пациент проявил агрессию, обматерил врачей и несколько раз ударил 63-летнего фельдшера. В результате женщина получила открытый перелом руки.
На место происшествия приехали полицейские и сотрудники частной охранной организации. Дебошира задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».
Кемерово, Зоя Осколкова
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