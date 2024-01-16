Замдиректора водоканала Петербурга задержали по делу о махинациях на 100 миллионов

В Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета задержали замдиректора городского водоканала Вадима Чернышова. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает 47news. На рабочем месте и дома у топ-менеджера проведены обыски.

По данным издания, речь идет о намеренном завышении стоимости при организации конкурсов, в которых побеждала подконтрольная компания. По предварительной информации, ущерб может достигать более 100 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» отказались комментировать следственные действия. «Предприятие всецело сотрудничает и оказывает необходимое содействие правоохранительным органам», – заявили в пресс-службе.

Чернышов занимает должность замдиректора городского водоканала с 2022 года. До этого он был директором по закупочной деятельности водоканала.

Ранее следователи возбудили серию уголовных дел в отношении ряда сотрудников «Водоканала Санкт-Петербурга», занимавшихся выдачей техусловий для застройщиков.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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