В Петербурге арестован мужчина, предложивший услуги спецслужбам Украины

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест на два месяца 67-летнего уроженца Дагестана, который пытался наладить сотрудничество с украинской разведкой. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ст.275.1 УК РФ (покушение на сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

Фигурант подозревается в том, что по своей инициативе обратился в Главное управление разведки Минобороны Украины с намерением выдать украинской стороне информацию и совершить конкретные действия, которые могут способствовать военному поражению России.

Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В дальнейшем все встречи и переписки подозреваемого происходили в рамках оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в суде.

Отмечается, что свою позицию по поводу задержания и подозрения мужчина в суде предпочел не высказывать, но попросил более мягкую меру пресечения. Фигурант пробудет под стражей как минимум до 11 марта 2024 года.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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