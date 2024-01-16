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Вторник, 16 января 2024, 21:42 мск

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В небе над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Архив, фото: Минобороны РФ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 16 января, сообщил, что над Трубчевским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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