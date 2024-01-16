В небе над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник

Губернатор Брянской области Александр Богомаз во вторник, 16 января, сообщил, что над Трубчевским районом уничтожен украинский беспилотник самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет.
В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА . Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!»
Брянск, Иван Бабурин
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