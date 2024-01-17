ФСБ задержала спонсора украинских террористов из Алтайского края

Сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, который перевел террористической организации из Украины криптовалюту на закупку беспилотников и военного оборудования для ведения боевых действий против России. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, мужчина состоял в интернет-сообществе украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного на территории России. Он решил оказать финансовую помощь своим единомышленникам. С этой целью фигурант, по версии следствия, приобрел виртуальную валюту и перевел ее на криптокошелек, используемый представителями террористического объединения. Криптовалюта должна была пойти на закупку дронов и военного оборудования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), передает ТАСС. Задержанному предъявлено обвинение. Подозреваемый признал свою вину в содеянном. Суд отправил мужчину в СИЗО.

Барнаул, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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