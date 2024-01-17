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Среда, 17 января 2024, 11:55 мск

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Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о российских военных

Сотрудники управления ФСБ России по ЛНР возбудили уголовное дело в отношении жителя Кременского района, подозреваемого в содействии украинской армии. Возбуждено уголовное дело о шпионаже. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

По данным ведомства, житель ЛНР собирал для ВСУ сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции и передавал их представителю украинской армии в мессенджере.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».

В настоящее время подозреваемый задержан, ведется следствие.

Луганск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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