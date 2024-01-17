В Ростовской области при взрыве на заводе пострадали рабочие

В Ростовской области произошел взрыв на Шахтинском полиэфирном заводе. Есть пострадавшие. На месте работают сотрудники экстренных служб.

ЧП произошло в цеху наполнителей для матрасов и подушек. Пожар распространился на площади более 300 квадратных метров.

В результате пострадали не менее трех человек, их госпитализировали, сообщил мэр города Шахты Андрей Горцевской. Эту информацию подтвердила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина. «Жилые дома повреждений не получили, но есть разрушения в производственном здании», – уточнила парламентарий.

Телеграм-канал «Baza» со ссылкой на источники сообщает, что число пострадавших выросло до девяти человек. По словам собеседников канала, три человека получили ожоги, у одного диагностирована контузия, у остальных – переломы.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о том, что причиной взрыва мог стать беспилотник. «В причинах произошедшего будут разбираться специалисты. Информация о БПЛА не подтверждается. По данным военных, ПВО в это время не работало», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают службы МЧС, сотрудники энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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