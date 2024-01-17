В аэропорту Мюнхена задержан Арнольд Шварценеггер

Таможенная служба аэропорта Мюнхена в среду, 17 января, сообщила, что на данный момент в немецкой воздушной гавани проводится беседа с актером Арнольдом Шварценеггером в связи с нарушением налогового законодательства, – сообщает РИА Новости.

В комментарии агентству в пресс-службе главного таможенного управление Мюнхена сказали: «Можем подтвердить, что он находится у нас уже приблизительно два часа. Это стандартный процесс, который мы обязаны проводить. Заведено налоговое судопроизводство. …Процедура идет к концу, минут через 10 его отпустят, и он сможет ехать дальше».

На вопрос о провозе незадекларированных ценных часов Audemars Piguet, которые Шварценеггер, по сообщениям СМИ, намеревался в благотворительных целях выставить на продажу на климатическом саммите в Австрии, в мюнхенской таможне ничего не сказали.

«В процессе расследования обстоятельств предполагаемого нарушения закона, таможенные органы направят запрос в службу по выставлению штрафных санкций. Будет ли конфискован названный предмет, незаконно провезенный актером, и какого размера будет штраф, сказать не можем», – сообщили в пресс-службе мюнхенской таможни.

Мюнхен, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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