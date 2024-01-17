Полицейские США в 2023 году убили рекордное количество американцев

Сервис Mapping Police Violence в среду, 17 января, выпустил итоги исследования, согласно которому, число погибших от рук полиции в США за 2023 год достигло рекордных значений – более чем 1,3 тысячи американцев (+79 год к году), – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном Mapping Police Violence, говорится: «В среднем полицейские убивали кого-то каждые 6,6 часа, а из 365 дней только 14 были без летальных последствий. В тройке «лидеров» по числу погибших на душу населения – штаты Нью-Мексико, Аляска и Западная Виргиния. В число погибших входят, как застреленные злоумышленники, так и убийства по ошибке».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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