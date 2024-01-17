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Среда, 17 января 2024, 23:12 мск

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Над Брянской областью обезврежено три беспилотника украинских террористов

Фото: Минобороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в среду, 17 января, сообщил, что над регионом средствами РЭБ обезврежено три украинских беспилотника. Пострадавших и разрушений нет.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «Украинские террористы предприняли попытку атаки с помощью БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа подавлены средствами РЭБ Министерства обороны РФ над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы».

Брянск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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