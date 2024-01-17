Датский продюсер с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе послал Клауса Шваба и его «дружков-глобалистов» на «…»

Продюсер из Дании Дэймон Имани на Международном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в среду, 17 января, прямо со сцены заявил в лицо основателю и президенту ВЭФ с 1971 года Клаусу Швабу «то, что хотели бы сказать многие люди на земле» и послал его на «…»,– сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Дэймон Имани сказал: «Я благодарю Всемирный экономический форум за возможности выступить с этой сцены. Я хочу сказать то, что хотели бы сказать многие люди на земле. Я хочу сказать: «Пошел ты на… Клаус Шваб! И идет на… новый мировой порядок!» Мы – рождены свободными, и мы останемся свободными! А вы, и ваши дружки-глобалисты, которые находятся в этом зале, вы можете идти на …!»

Следует отметить, что во время речи датчанина Клаус Шваб, сидевший в кресле на сцене, срочно ретировался.

Давос, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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