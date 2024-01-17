Хуситы атаковали американское судно в Аденском заливе

Военный представитель движения хуситов в Йемене «Ансар Аллах» Яхья Сариа в среду, 17 января, заявил, что в Аденском заливе по американскому судну «Genco Picardy» был нанесен ракетный удар, – сообщает телеканал Al Masirah.

В эфире телеканала Сариа сказал: «Военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой американское судно «Genco Picardy» было атаковано в Аденском заливе несколькими противокорабельными ракетами. Зафиксировано прямое попадание в судно».

Отметим, что ранее сегодня Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах (ВМС) сообщало, что судно было атаковано БПЛА в 60 морских милях к юго-востоку от города Аден в Йемене.

В сообщении британского Управления говорилось: «UKMTO получило сведения об инциденте в 60 морских милях к юго-востоку от Адена, Йемен. Беспилотный воздушный аппарат нанес удар по левому борту судна. На борту судна после атаки вспыхнул пожар, но он уже ликвидирован».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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