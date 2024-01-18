В Новосибирске более десятка человек отравились роллами из доставки

В Новосибирске 14 человек отравились роллами из доставки готовой еды, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. У всех пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию. Горожане заказывали роллы через службу доставки «Харакири» в микрорайоне Шлюз.

Региональный Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общепита после случаев отравления роллами, говорится в сообщении ведомства. Специалисты отобрали пробы и провели лабораторные исследования готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря.

«В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется», – сообщили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Специалисты передали информацию о произошедшем в региональную прокуратуру и следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Новосибирск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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