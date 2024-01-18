Житель Кузбасса несколько часов избивал жену и выбросил ее из окна

В Кемерово муж избил жену и выбросил ее из окна третьего этажа. Женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Инцидент произошел в Кировском районе города, сообщает NGS42.RU. Поздно ночью женщина выпала из окна третьего этажа, очевидцы вызвали скорую помощь. Предположительно, ее избивал супруг, а затем вытолкнул из окна.

Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу. Как сообщил источник агентства в экстренных службах, на следующий день женщина скончалась.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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