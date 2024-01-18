Житель Кузбасса несколько часов избивал жену и выбросил ее из окна

В Кемерово муж избил жену и выбросил ее из окна третьего этажа. Женщину госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.
Инцидент произошел в Кировском районе города, сообщает NGS42.RU. Поздно ночью женщина выпала из окна третьего этажа, очевидцы вызвали скорую помощь. Предположительно, ее избивал супруг, а затем вытолкнул из окна.
Прибывшие на место медики доставили пострадавшую в больницу. Как сообщил источник агентства в экстренных службах, на следующий день женщина скончалась.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Кемерово, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»