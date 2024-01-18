Два человека пострадали при пожаре на мебельной фабрике в Мордовии

В Мордовии произошел пожар на мебельной фабрике. По предварительным данным, пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Пожар случился в Саранске. Огнем было охвачено 1750 квадратных метров, сохранялась угроза увеличения площади. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания.

Пожарным удалось не допустить распространение огня и локализовать пламя на площади 1400 квадратных метров. На месте работают 63 специалиста и 15 единиц техники.

«Пострадали два человека, они пытались потушить возгорание самостоятельно», – уточнили в МЧС.

Саранск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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