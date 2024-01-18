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Четверг, 18 января 2024, 23:49 мск

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Йеменский хуситы атаковали коммерческое судно в Красном море

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) в четверг, 18 января, заявил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от города Эш-Шихр в Красном море, – сообщают СМИ.

В заявлении британцев, в частности, говорится: «UKMTO получил сообщение об инциденте в 85 морских милях к юго-востоку от Эш-Шихра в Йемене. Речь идет об атаке на судно».

Отметим, что ранее сегодня иракские СМИ сообщили, что недалеко от Багдада местные ополченцы сбили беспилотник США MQ-9 Reaper, который вылетел из Кувейта.

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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