Белорусский КГБ задержал двух агентов СБУ

Заместитель начальника следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек в четверг, 18 января, заявил, что на территории республики были задержаны два агента СБУ, которые переправляли через границу оружие, взрывчатку и беспилотники, организовывая схроны в лесу, – сообщают белорусские СМИ.

Согласно сообщениями Константин Бычек заявил следующее: «Установлено, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и доставляли огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные беспилотные летальные аппараты».

«Украинские агенты готовили взрывы на предприятиях нефтепереработки и планировали убийство государственных деятелей, журналистов», – добавил зам.главы следственного управления белорусского КГБ.

Минск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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