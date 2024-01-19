Два района Алтая оказались заблокированы из-за камнепада

В Республике Алтай произошел обвал на федеральной трассе «Чуйский тракт». Об этом сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Алтай».

Камнепад обрушился на участок между населенными пунктами Акбом и Чибит. В результате одна полоса движения разрушена, под второй образовались пустоты. «Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10.30 на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ (км 737 – км 790)», – говорится в сообщении.

К месту направлена специализированная техника: комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор.

Глава региона Олег Хорохордин отметил, что Улаганский и Кош-Агачский районы Республики Алтай оказались отрезаны от Горно-Алтайска. По его словам, жители обеспечены необходимым запасом топлива, продовольствия и медикаментов.

Горно-Алтайск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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