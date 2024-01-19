Дети с игрушечным пистолетом попытались ограбить автовокзал в Приморье

В Приморском крае дети пытались ограбить кассу автовокзала. Инцидент произошел в Большом Камне вечером 18 января. Злоумышленниками оказались ученики четвертого класса из благополучных семей. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в городе Большой Камень два мальчика пытались ограбить кассу местного автовокзала, угрожая кассиру игрушечным пистолетом. Женщина в свою очередь сообщила школьникам о работающей в здании камере видеонаблюдении, после чего юные злоумышленники сбежали. В Сети также появилась видео с инцидентом. В пресс-службе краевой полиции сообщили о проведении проверки по данному факту.

«Героями видео стали два мальчика, 2013 года рождения, учащиеся 4 класса. Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учетах», – сообщило надзорное ведомство.

Прокуратура в связи с произошедшим проверит деятельность органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков.

«Отдельное внимание будет уделено воспитанию и обеспечению нормального развития несовершеннолетних их законными представителями», – говорится в сообщении ведомства. Рассматривается вопрос о привлечении родителей юных правонарушителей к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Владивосток, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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