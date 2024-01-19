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Пятница, 19 января 2024, 15:25 мск

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Бастрыкин велел возбудить дело из-за драк детей мигрантов в Нижнем Новгороде

фото: сайт СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту драк детей мигрантов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил информационный центр СК РФ.

Ранее в соцсетях появились публикации о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода несовершеннолетние мигранты устраивают на улице драки. В ходе потасовок старшие по возрасту подростки обучают младших бойцовским приемам. Местные жители встревожены этим фактом и опасаются за безопасность своих детей.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СКР по Нижегородской области Айрату Ахметшину возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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