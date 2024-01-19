В Курске объявлена ракетная опасность

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером в пятницу, 19 января, сообщил о о ракетной опасности в Курске и призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

В своем Telegram-канале Старовойт написал: «В Курске запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – уйдите в безопасное место».

Курск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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