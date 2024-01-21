В Донецке восемь человек стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска обстреляли город Донецк. По предварительным данным, погибли восемь человек. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«Украинские каратели в выходной день ударили по мирным объектам в Кировском районе. Вражеские снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды, магазины», – сообщил глава города в своем-телеграм канале.

В настоящее время известно о восьми жертвах, кроме того, многие жители получили ранения. Данные о погибших и пострадавших продолжают поступать.

Как сообщили в Совместном центре контроля и координации в ДНР, обстрел велся ракетами РСЗО калибром 155 мм.

Донецк, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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