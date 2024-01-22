В Самарской области поезд сбил подростка

В Самарской области поезд насмерть сбил несовершеннолетнюю девушку. Возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла накануне вечером на 1108 км железнодорожной станции Стахановская. По данным следствия, девушка переходила пути на запрещенный сигнал светофора. При этом она пропустила один состав, но не заметила второй приближающийся поезд.

Следователи Центрального МСУТ возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагическому случаю», – сообщили в ведомстве.

Самара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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