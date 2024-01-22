Спонсор ВСУ задержан в Кузбассе по делу о госизмене

Житель Новокузнецка задержан по делу о государственной измене за перевод денег на нужды украинских вооруженных сил. Об этом сообщил Центре общественных связей ФСБ России.
По информации спецслужбы, мужчина переводил личные денежные средства в целях приобретения военного снаряжения для солдат ВСУ. Какую сумму фигурант перечислил на Украину, не уточняется.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). В настоящее время устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления.
Суд санкционировал арест подозреваемого на два месяца.
Москва, Наталья Петрова
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