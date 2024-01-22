За подделку справок в ростовской психбольнице возбуждено 38 уголовных дел

В Ростовской области возбудили 38 уголовных дел в отношении врачей-психиатров за подделку справок. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Как стало известно, врачи незаконно выписывали справки тем, кто хотел получить водительские права и права на использование оружия. При этом фактического обследования не проводилось. Более того, поддельные справки выдавались людям для трудоустройства на объекты атомно-энергетического комплекса.

Всего таким способом было выдано более 50 справок тем, кто имел противопоказания и отклонения по здоровью для данной деятельности.

Уголовные дела возбуждены по ст. 327 УК России (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков). Проводится расследование.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube