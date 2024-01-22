СМИ: Украинская беженка в Германии зарезала хозяина дома, отказавшись съезжать

В Германии начался суд над украинской беженкой, которая 5 февраля 2023 года зарезала хозяина дома, потому что не хотела оттуда съезжать, – сообщает в понедельник, 22 января, Bild.

Немецкое издание пишет, что «54-летний IT-специалист Юрген Ф. из Дахау и украинка Елена К. познакомились 15 лет назад в интернете и с тех пор поддерживали связь. После начала СВО украинка сначала переехала к своей сестре в немецкий Шварцвальд, однако потом «появилась с чемоданами» в доме Юргена. Мужчина согласился принять ее на некоторое время, однако украинская беженка прожила там почти год, настаивая на прописке у Юргена»

«Елена вела себя агрессивно и не реагировали на попытки Юргена уговорить ее покинуть дом. Опасаясь женщины, немец спал на диване вместе со своими детьми. В феврале 2023 во время очередной ссоры Елена в присутствии семьи Юргена схватила кухонный нож и нанесла в верхнюю часть тела хозяину дома несколько ранений», – пишет Bild со ссылкой на материалы уголовного дела.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube