Варшава отказалась от иска против Москвы по делу авиакатастрофы под Смоленском

МИД Польши в понедельник, 22 января, заявил, что Варшава официально отказывается от подачи иска в Европейский суд по правам человека против России по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, в которой погибло руководство страны, включая президента, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством республики, в частности, говорится: «Министр иностранных дел выступил с заявлением о прекращении сотрудничества и, таким образом, прекращении действия соглашения о намерениях, подписанного 10 октября 2023 года тогдашним министром иностранных дел Збигневом Рау, тогдашним председателем подкомиссии по повторному расследованию авиакатастрофы Антони Мачеревичем, господином Беном Эммерсоном, адвокатом, представляющим компанию Emmerson Consulting International Ltd».

Напомним, что 10 апреля 2010 года польский борт №1 при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» потерпел крушение, в котором погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой.

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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