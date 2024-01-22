На свиноферме в Эквадоре обнаружили 22 тонны кокаина

Командовании армии Эквадора заявило, что в провинции Лос-Риос на свиноферме было обнаружено и изъято около 22 тонн кокаина стоимостью более миллиарда долларов США, – сообщает в понедельник, 22 января, телеканал UHN.

В сообщении армии Эквадора, опубликованном в соцсети X (экс-Twitter), в частности, говорится: «По результатам военной операции в Эстеро-Лагарто на данный момент обнаружено почти 22 тонны гидрохлорида кокаина, упакованных в 733 мешка. Предполагается, что этот материал планировалось доставить на рынки Азии, Европы, Северной и Центральной Америки с использованием легких самолетов. Операция стала результатом работы военной разведки в течение шести месяцев и в результате нанесла урон наркоторговцам более чем на миллиард долларов США. Обнаруженная и конфискованная партия является крупнейшей в истории Эквадора».

«В операции принимали участие около 150 бойцов армии Эквадора. В подвалах свинокомплекса в кантоне Винсес были обнаружены три замаскированных помещения, к которым вел подземный тоннель. На мешках с кокаином были замечены обозначения «Катар», «Иберия», «Европа», а также аббревиатуры KLM и BA», – сообщил также телеканал UHN со ссылкой на военного, принимавшего участие в спецоперации.

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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