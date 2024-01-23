Женщина погибла в Курганской области в результате нападения волка

Волк ночью зашел в курганский поселок Курорт Озеро Медвежье и напал на четверых местных жителей. Одна из пострадавших погибла, еще трое человек госпитализированы. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Курганской области Антон Волков в своем телеграм-канале. Набросившийся на людей хищник ликвидирован, уточнил он.

По словам Волкова, пострадавшую женщину доставили в больницу в больницу в тяжелом состоянии, но врачам не удалось ее спасти. «Трое пострадавших получают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает», – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Как отметил глава округа, это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. По его словам, сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или рядом с его границами. Территорию поселка патрулируют правоохранительные органы.

Курган, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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