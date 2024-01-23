Риз Уизерспун шокировала ТикТок видео, где она готовит напиток из снега

Риз Уизерспун шокировала ТикТок, разместив видео, в котором она употребляет в пищу свежевыпавший снег. В ролике Риз набирает снег с машины в две кружки. По мнению Уизерспун, если добавить в чашки соленую карамель и шоколадный сироп, а также холодное пиво, то получится прекрасный напиток «Чокочиннос».

Пользователи ТикТока, впрочем, восторгов звезды не разделили. «Нет-нет-нет… снег не для еды… можно серьезно заболеть», – прокомментировал один человек.

Другой спросил: «Можешь ли ты положить снег в прозрачную чашку и дать ему растаять? Я просто хочу сначала посмотреть, безопасно ли это есть». Тогда в следующем видео Уизерспун собрала немного снега на заднем дворе, растопила его в микроволновке, и показала на камеру чистую воду в емкости. «Это плохо? – спросила она, смеясь. – Разве мне нельзя есть снег?»

После этого Уизерспун сняла еще два видео, посвященных вопросам поедания снега и употребления нефильтрованной воды.

«Хорошо, мы в некотором роде из категории людей, которые живут только один раз», – сказала Уизерспун в последующем видео. – Снег здесь идет, наверное, раз в году. Я не знаю. Еще хочу сказать: было вкусно. Это было так хорошо».

В другом видео она отметила, что не вся вода, которую она употребляла в течение жизни, подвергалась фильтрации.

«Мы пили из-под крана, – вспоминала она о своем детстве. – прямо брали в рот кран и пили из него. А потом иногда, как летом было жарко, мы пили из шланга. Может быть, поэтому я такая».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube