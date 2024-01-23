В ДНР на свалке нашли гуманитарную помощь для бойцов СВО

На свалке в Амвросиевке, городе у границы ДНР и Ростовской области, обнаружили гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции. Об этом сообщил дальнобойщик-волонтер Александр Закутний ростовскому порталу 161.ru. По его словам, среди мусора были самодельные носилки, теплые куртки, резиновые сапоги, медикаменты и детские письма для российских военных. Местным жителям удалось спасти часть гуманитарного груза.

Закутний рассказал, что остановился в Амвросиевке, когда возвращался из Донбасса после того, как отвез гумпомощь. «К машине подошел местный пожилой мужичок и рассказал, что на свалке творится. <…> Мужик сказал, что у них там… вывалена фура гуманитарной помощи», – сообщил мужчина. По словам волонтера, на свалке «все раскатано было бульдозером и трактором». Особенно мужчину, по его признанию, поразил найденный по мусорном полигоне ящик с письмами военным от детей.

«Меня больше всего удивило, что был ящик большой, они его открыли, а там полный ящик – рисунки и письма детские, которые пишут в садах и школах для солдат», – рассказал мужчина.

По словам волонтера, информацию о находке уже отправили в приемную Следственного комитета России.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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