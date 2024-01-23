Над Белгородской областью ПВО сбили украинский беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 23 января, сообщил, что в небе над селом Тимоново был сбит очередной беспилотник украинских неонацистов.

В своем Telegram-канале Гладков написал: «В Валуйском городском округе системой ПВО сбита одна воздушная цель в районе села Тимоново. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили: «Около 21.40 мск. пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Белгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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