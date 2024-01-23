В столице Монголии прогремел мощный взрыв. Есть жертвы

В столице Монголии городе Улан-Батор в ночь с 23 на 24 января в результате взрыва газовоза по разным данным погибли от шести до 24 человек и десятки получили ранения, – сообщает News. Mn.

В сообщении издания говорится, что «причиной ДТП с газовозом, в результате чего тот взорвался, стала скользкая дорога. Идет эвакуация жильцов из близлежащих».

Согласно сообщениям других монгольских СМИ, «по предварительным данным, 60-тонный газовоз взорвался в результате ДТП, после чего загорелись рынок «Дунжингарав» и несколько автомобилей».

Следует отметить, что одни местные издания пишут о 24 погибших, другие о шести и еще о десяти раненых Официально эта информация не подтверждена.

Улан-Батор, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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