Стало известно мигранты, из каких стран чаще всего совершают преступления в России

В России число преступлений, совершенных иностранцами из ближнего зарубежья с 2020 по 2022 годы, выросло на треть. При этом в 2022 году они совершили 11664 тяжких и особо тяжких преступления, что стало максимумом с 2013 года, – передает телеканал RTVI со ссылкой на отчет МВД РФ.

В сообщении телеканала говорится, что в документе МВД указано, что «чаще всего к уголовной ответственности привлекаются граждане Узбекистана, в 2022 году на их долю пришлось примерно 40% преступлений, совершенных в России иностранцами, на втором месте оказались граждане Таджикистана (~25%), на третьем – Киргизии (~13%)».

«Чаще всего иностранцам вменяли незаконный оборот наркотиков. Число таких дел выросло с 2021 по 2022 годы почти в два раза – с 3342 до 6447. За первые пять месяцев 2023 года уголовные дела за наркоторговлю заведены на 4385 иностранцев. Большинство обвиняемых в этом преступлении были гражданами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. …С 2021 по 2022 годы на 52% выросло число убийств, в которых обвиняются иностранцы (с 161 в 2021 до 246 в 2022). Среди фигурантов таких дел чаще всего встречаются граждане Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана», – говорится в отчете МВД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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