Четыре человека пострадали при взрыве газа в Якутии

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Томмот в Алданском районе Якутии. В результате происшествия пострадали четыре человека, двое из них госпитализированы, сообщило региональное управление МЧС России.

По данным ведомства, газ взорвался в доме по улице Кирова. «В результате разгерметизации газового оборудования в одной квартир жилого дома произошел выброс бытового газа без последующего горения», – говорится в сообщении.

Двое пострадавших с ожогами доставлены в Алданскую ЦРБ.

На месте происшествия работает оперативная группа Алданского пожарно-спасательного гарнизона в составе 41 человек личного состава и 12 единиц техники.

Судя по фото с места инцидента, в результате взрыва газа пострадали несколько квартир.

Прокуратура Алданского района начала проверку в связи с произошедшим. «В ходе проверки прокуратура района даст оценку соблюдению законодательства в сфере газоснабжения и другим вопросам», – сообщили в региональной прокуратуре.

Якутск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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