В МЧС предупредили об опасности схода лавин в горах Кавказа

В горах Краснодарского края объявлено предупреждение по лавиноопасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В течении суток 25 и 26 января 2024 года в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно», – говорится в сообщении.

Жителей и туристов просят соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в снегопад и непогоду.

Кроме того, ранее было объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин в горах в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгее.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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